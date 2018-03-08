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الوطن

"الجندي": تغلبت على المرشح التونسي لانتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

اليوم AM 12:11
كتب: هبة أمين
"الجندي": تغلبت على المرشح التونسي لانتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

مصطفي الجندي

أعلن النائب مصطفي الجندى، عضو مجلس النواب المصرى، عن اختياره كمرشح عن دول شمال أفريقيا، علي مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي، خلال الانتخابات المزمع عقدها في مايو القادم.

وقال " الجندى " في تصريحات صحفية، إن اختياره مرشحا عن دول شمال افريقيا جاء بعد تغلبه علي منافسة التونسي بفارق 11 صوتا خلال الانتخابات التي أجريت اليوم داخل تجمع شمال افريقيا لاختيار مرشح دول شمال القارة علي مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي.

وأوضح أن الانتخابات الداخلية لاختيار مرشح دول شمال افريقيا علي مقعد رئاسة البرلمان الافريقي أجريت في حضور وفود دول شمال القارة، ممثله في مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، الصحراء الغربية، و حضور وفد المغرب كمراقب.

وأكد أنه باختياره كمرشح لدول شمال القارة الافريقية، فأن مصر تقترب من الفوز برئاسه البرلمان الافريقي.

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