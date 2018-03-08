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الوطن

بتهمة "الاتجار في البشر".. المؤبد لـ6 أفراد في الإسكندرية

اليوم AM 12:15
كتب: محمد الرملى
بتهمة "الاتجار في البشر".. المؤبد لـ6 أفراد في الإسكندرية

اعدام

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نوارة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، والمستشار أشرف محمد جميل، وسكرتارية محمد علي إبراهيم وإبراهيم مطر، بالسجن المؤبد، على 6 أفراد بتهمة الاتجار في البشر.

وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على المتهمين، بعد قيام بعض المواطنين بنشر صور لإحدى السيدات داخل إحدى عربات الترام، بصحبتها طفلة، شكت أنها والدتها، فقامت بالتصوير، ورفع الصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من إلقاء القبض على المتهمين، داخل إحدى الوحدات السكنية، وتبين بحيازتهم 3 أطفال، قاموا بالحصول عليهم، وشرائهم من الساقطات، وإجبارهم على التسول، واستعطاف المواطنين.

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