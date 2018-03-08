موسى مصطفى: نتبنى سياسات داعمة للطبقة الوسطي.. وسنمنع تسلل الإخوان

أكد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن حزب الغد يؤمن بضرورة توسيع الطبقة الوسطى وتبني سياسات اقتصادية حقيقية داعمة لها، باعتبارها العامل الأساس في المشروع الوطني الديمقراطي.

وأضاف في بيان، أن حزب الغد يؤمن بأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية والفساد والفقر والبطالة والعشوائيات وضرورة الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية وعلى مجرى النهر والثروات الطبيعية.

وأكد موسى، أن حزب الغد يؤمن بمبدأ سيادة القانون على الجميع والحضور الكلي الكامل للدولة كما يؤمن الغد بضرورة تشجيع "الرأسمالية الوطنية" وتوسيع قاعدتها وإزالة العقبات التي تمنع نموها ويؤمن بضرورة توسيع قاعدة الملكية.

وأضاف المرشح الرئاسي أن حزب الغد يؤمن بأن المشروع القومي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان المصري والاهتمام بصحته وتعليمه وأمنه.

وقال موسى، إن حزب الغد يهدف إلى سد كل تلك الفراغات التي تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي خلال مدة الرئاسة القادمة تأمينا لمستقبل البلاد وأمنها القومي وإنهاء "خطر" الإرهاب، كي يعود مجددًا إلى كونه جريمة وإجرام ويكف التنظيم الإرهابي عن طرح نفسه "كدولة" بديلة لدولة "فاشلة وفاسدة".