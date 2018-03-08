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الوطن

بالفيديو| "نائب العفاريت": مستعد لإخماد حرائق كفر الشيخ

اليوم AM 01:04
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| "نائب العفاريت": مستعد لإخماد حرائق كفر الشيخ

علاء حسانين

قال الشيخ علاء حسانين، النائب البرلماني الأسبق والشهير بـ"نائب العفاريت"، إن الاتهامات التي وجهت له من النائب البرلماني إبراهيم قصاص، باستغلاله لحرائق قرية 17 في الحامول بكفر الشيخ، "هرتلة" من نائب يعلق فشله على شماعة الآخرين.

وأضاف حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن تحركه لإخماد الحرائق كان في حضور جماهيري مكثف.

وأشار إلى أنه على استعداد لإخماد الحرائق يوم الثلاثاء المقبل، في حضور الإعلامي تامر عبدالمنعم وطاقم برنامجه للتصوير، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ ضد النائب القصاص بعد الاتهامات التي وجهها ضده ووصفه بالدجال والمشعوذ.

جدير بالذكر أن النائب السابق علاء حسانين المعروف بلقب "نائب الجن والعفاريت"، كان قد اتُهم بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور، والحصول على مبالغ مالية ضخمة منه بغير حق.

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