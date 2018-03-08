الإبراشي لوزير الصحة: تقبل الهجوم مثلما توبخ موظفيك

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، يجب أن يتقبل الهجوم الشديد عليه، بسبب ما أسماه "سوء أوضاع المستشفيات في مصر".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، الذي يُذاع على فضائية "دريم": "وزير الصحة له الحق في توبيخ أي مسؤول إذا ثبت تقصيره، لكنه يجب أيضًا أن يتقبل الهجوم عليه". وتابع: "ما أكثر المسئولين في الوزارة الذين يجب أن يُعنفوا".

وأردف: "وزير الصحة وبخ الدكتور مجدي حجازي وكيل الصحة، ثم تم إلقاء القبض عليه مؤخرًأ بتهمة تلقي رشوة عبارة عن هاتفي محمول".

وأوضح الإبراشي: "كنا نتمنى توضيحًا من جميع الأطراف بعيدًا عن التحقيقات القضائية، وسنحاول التوصل مع كافة أطراف القضية".