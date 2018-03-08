الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"

هنأ الأزهر وإمامه الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، الموافق 9 مارس.

وأكد الأزهر أن الدماء الطاهرة والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل، دفاعا عن الوطن وأرضه وأمنه ومقدراته، سطرت تاريخًا مشرفًا، وضربت أعظم الأمثلة في التضحية والفداء، مشددًا على أن تزامن الذكرى الطيبة مع عملية المجابهة الشاملة "سيناء 2018" يشكل دليلًا عمليًا على استمرار ملحمة البذل والعطاء من جيشنا الباسل، درع الوطن وسيفه.

وشدد الأزهر بوقوف جموع الشعب المصري إلى جانب قواته المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.