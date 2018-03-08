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الوطن

5.4 مليار جنيه أرباح البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

منذ 57 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
5.4 مليار جنيه أرباح البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، في آخر جلسات الأسبوع، متأثرة بالضغوط البيعية للمستثمرين العرب والمصريين، فيما أتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي ارتفاع بلغ 5.4 مليار جنيه.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" بنسبة 0.47%، وارتفع لمستوى 16460 نقطة، مقابل 16484 نقطة في بداية الجلسة.

بينما تراجع مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI" لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق وحيدا، من حيث قيمة التداول بنسبة 0.17% وهبط لمستوى 2770 نقطة.

وفي السياق ذاته، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بنسبة 0.85% وارتفع لمستوى 891 نقطة، فيما صعد مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقًا للمنطقة الخضراء بمقدار 1.04% مسجلًا 234 .2.

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