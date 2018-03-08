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الوطن

"المركزي التونسي" عن رفع سعر الفائدة: تخوفا من خروج التضخم عن السيطرة

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
"المركزي التونسي" عن رفع سعر الفائدة: تخوفا من خروج التضخم عن السيطرة

المركزي التونسي

أعلن مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، عن سبب رفع سعر الفائدة الرئيسي في تونس.

وقال "العباسي"، إن رفع سعر الفائدة الرئيسي "كان تخوفا من خروج التضخم عن السيطرة"، بحسب وكالة "رويترز".

كان البنك المركزي التونسي، رفع الإثنين الماضي، سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.75% من 5%، قائلا "إن الزيادة الثالثة من نوعها خلال عام، تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية".

ويشار إلى معدل التضخم السنوي في تونس، ارتفع إلى 6.9% في يناير ، مسجلًا أعلى مستوياته في 20 عامًا، مقارنة مع 6.4% في ديسمبر.

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