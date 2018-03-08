النيابة تقرر حبس الضابط المتهم بسرقة المواشي في الجيزة

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس ضابط شرطة ومسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

وباشر التحقيقات المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وقررت النيابة القيام بإجراء فريد من نوعه وهو تحليل DNA للأقمشة التي تلثم بها المتهمون، للتعرف على بصمتهم الوارثية لإثبات أنها كانت على أجسامهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي جرت بمعرفة محمد عمر وكيل أول النيابة، عن أن الضابط ألقي القبض عقب ارتكابه لواقعة سرقة سيارة محملة بالمواشي بالاشتراك من نجل عمه وعاطل. وحسبما جاء في محضر الشرطة، فإن بداية الواقعة كانت بالكشف عن أفراد التشكيل وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي، عقب ورد بلاغ من مزارع إلى سيارة نجدة تمر لمتابعة الحالة الأمنية بالطريق الإقليمي الدولي، بوقوع حادث سرقة بالإكراه له بعد اعتراض ملثمين طريق سيارته "ربع نقل محملة بالماشية"، والاستيلاء عليها منه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وأوضحت التحريات، التي أجريت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليه أدلى بأوصاف السيارة المستخدمة في حادث السرقة، وأنها عبارة عن "سيارة لانسر حمراء" اعترضت طريقه وهبط منها شخصان هدداه بأسلحة نارية وأجبراه على ترك سيارته ربع نقل محملة بالماشية، وفرا هاربين بالسيارة وحمولتها.

وعقب تلقي البلاغ، أخطرت الدورية الأمنية رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بخط هروب المتهمين في اتجاهه على بعد مسافة من مسرح جريمة السرقة، ونصبت الأكمنة اللازمة وأخطرت باقي الدوريات الأمنية، وأغلق الطريق حتى ظهرت السيارة الحمراء، فاستوقفتها القوات وبالاستعلام عن هوية قائدها، وتبين أنه ضابط شرطة برتبة رائد بالمرور، وفي أثناء فحص كارنيه الشرطة الخاص به وأوراق شخصيته ظهرت السيارة المحملة بالماشية وتوقفت على بعد عدة أمتار، وفور رؤية مستقليها الكمين هربا إلى المنطقة الجبلية متخلين عن السيارة، حسبما جاء في محضر الشرطة.

وألقت قوة أمنية القبض على الضابط والتحفظ على سلاحه الميري وجهازه اللاسلكي، بعدما تعرف صاحب السيارة المسروقة على سيارته الحمراء التي هبط منها الملثمان.وفحصت المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية والعميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، السيارة المسروقة فعثر بداخلها على "إيشاربات" سوداء، والتي استخدمها الجانيان لإخفاء وجهيهما.

وجاء في المحضر، أن الضابط اعترف بارتكاب الواقعة بعد مواجهته بالأدلة وأقوال المجني عليه، أقر أمام العميد ناجي كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات على الطريق الإقليمي الدولي، خاصة سيارات تجار الماشية لحملهم الدائم لمبالغ ضخمة.

وأدلى الضابط بهوية المتهمين الآخرين، وأقر أن أحدهما نجل خاله هارب من 4 جنايات بأحكام بالسجن تتراوح بين 15 و20 سنة، والآخر صديقه، وتحرر محضر بالواقعة