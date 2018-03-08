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الوطن

الباز يناشد شيخ الأزهر التنازل عن قضيته ضد الخطيب: "افعلها يا مولانا"

أمس PM 11:25
كتب: أحمد عنتر
الباز يناشد شيخ الأزهر التنازل عن قضيته ضد الخطيب: "افعلها يا مولانا"

أحمد الخطيب

طرح الإعلامي محمد الباز، مبادرة للصلح بين أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بعد الحكم ضده في قضيتين رفعتا من الإمام الأكبر ومستشاره القانوني.

وناشد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، شيخ الأزهر التنازل عن القضيتين المرفوعتين ضد الخطيب، مؤكدا أنه يعلم مدى تسامح "الطيب" الذي لن يرضيه حبس صحفي، نيته حسنة 4 سنوات.

وأوضح الإعلامي، أن الخطيب تناول الموضوع برؤية نقدية وكانت نيته طيبة في معالجة خلل يراه ولم يكن يقصد الإساءة للمؤسسة، مضيفا: "افعلها يا مولانا، ستكون كبيرة عندنا وعند الله".

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