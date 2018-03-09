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الوطن

الخولي عن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان: محاولة للضغط على مصر

اليوم AM 01:23
كتب: خالد الأسمر
الخولي عن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان: محاولة للضغط على مصر

طارق الخولي

استنكر النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان، حول حقوق الإنسان في مصر، وإعرابه عن القلق بشأن "مناخ التخويف السائد" في سياق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي، حسبما ذكر.

وقال الخولي، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، إن "الحديث عن حقوق الإنسان في مصر فزاعة سخيفة غير مقبولة، فهي مسألة تُستخدم دائمًا ضد مصر للضغط على الدولة، وللتدخل في الشأن السياسي الداخلي، فمصر ما زالت في مرحلة تحول ديمقراطي، لم نقول إننا في أفضل حال، ولكن مفيش بلد في العالم تُراعي حقوق الإنسان بنسبة 100%، مفيش مدينة فاضلة".

وحول ما جاء في التقرير عن تعرض المرشحين المحتملين للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي بطرق مختلفة بينها الاعتقال؛ قال الخولي: "لم يتعرض أحد ممن أرادوا الترشح في الانتخابات الرئاسية للاعتقال كما يروّجون، فبعضهم وقع تحت طائلة القانون وتعرض للاحتجاز والحبس وليس للاعتقال الخارج عن القانون".

وتابع: "هم يحاولون إظهار أن ما حدث مع بعض المرشحين المحتملين هو اعتقال خارج عن القانون، وهي محاولات إظهار غير الحقيقة"، لافتًا إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مسؤولًا أن يُحضر منافس له في الانتخابات الرئاسية".

وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "انتصرنا على الإخوان في الداخل، ولكن لم ننتصر عليهم في الخارج".

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