مسيرة بالسيارات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

نظم ائتلاف يلا شباب بالبحرالأحمر، مساء أمس الخميس، مسيرة حاشدة بالسيارات طافت شوارع مدينة الغردقة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

رفع المشاركون فى المسيرة صورا ولافتات لدعم الرئيس السيسى وكذلك العلم المصرى، بمشاركة عشرات السيارات من الأهالى، على أنغام الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت التى تقدمت المسيرة.

ويضم الائتلاف حملة سيدات مصر وحزب المصريين الأحرار، وحملة بكرة لينا، وحملة مواطن فى كيان واحد للعمل حباً فى شخص الرئيس، ودعمه لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال كامل على منسق "حملة بكرة لينا"، إلى تكثيف حملات الدعاية للسيسي من خلال سياسة طرق الأبواب وتنظيم سلاسل بشرية في الميادين الحيوية مع مسيرات بالسيارات فى جميع المدن.

وانطلقت السيارات من أمام مكتبة مصر العامة مرورا بميدان عبد المنعم رياض، ثم ميدان الدهار والسقالة حنى ميدان المحمدى حويدق.