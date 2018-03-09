حال ثبات فرعونيتها.. ما إجراءات استرداد غطاء التابوت المهرب للكويت؟

مساعي كثيرة تبذلها وزارة الآثار لاسترداد الآثار المصرية المهربة خارج البلاد، كان آخرها تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور سلطان الدويش، مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واثنين من أساتذة التاريخ القديم والآثار بجامعة الكويت، لمعاينة غطاء تابوت يشتبه أنه فرعوني ضبطتها السلطات الكويتية.

"الوطن" تواصلت مع خبير أثرى وأستاذ قانون دولي، لمعرفة إجراءات استرداد الآثار المصرية من الخارج وطرق التعرف على أثريتها من عدمه، فيقول الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، إن أساتذة الآثار يتبعون بعض الطرق لمعرفة الأثار الحقيقية، منها فحص غطاء التابوت بشكل جيد من الداخل والخارج لتحديد السمات التي يرجع إليها في العصور القديمة.

وجود بعض النصوص الهيروغليفية على الغطاء، طريقة أخرى ذكرها الشماع لـ"الوطن"، للتعرف على فرعونية الغطاء، حيث أن هذه النصوص تحدد مواصفات غطاء التابوت واسم الملك الذي ينتمي إليه، أو أحد الشخصيات الثرية في العصور القديمة.

إجراءات كثيرة تتخذها الدولة المصرية لاسترداد التماثيل الفرعونية والأثرية المهربة، حسبما تحدث عالم المصريات، فأولها فحص الآثار المشتبه في فرعونيتها من قبل اللجنة المشكلة لمعاينة التمثال، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة والمتثملة في وزارة الآثار بنتائج المعاينة النهائية لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية لعودة الآثار إلى مصر.

وزارة الآثار المصرية تخاطب السلطات المختصة بدولة الكويت لعودة الآثار المهربة إليها بعد التأكيد من أثريتها، وفقًا للشماع، علاوة على محاسبة مسؤولي الجمارك المصرية والكويتية على السماح للمواطنين بتهريب تلك الآثار بدون وجه حق، علاوة على القبض على المتهمين في القضية وهما المرسل والراسل.

الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي، اتفق مع سابقه في إجراءات استرداد الآثار المهربة، موضحًا أن الخطاب الذي توجهه الحكومة المصرية للسلطات الكويتية يكون محتويًا على كافة تفاصيل الغطاء الأثري منها إثبات فرعونيته والعصر الذي تعود إليه وغيرها.

السلطات المصرية يمكنها معاقبة الشخص الذي هرب الغطاء الأثري بعد إلقاء القبض عليه، وفقًا لعطالله خلال حديثه لـ"الوطن"، مضيفًا أنه يمكن معاقبة المرسل إليه أيضًا في دولة الكويت وتكون العقوبة حسب الجرم الذي ارتكبه.