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الوطن

هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

منذ 56 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

هيدي كرم

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها ندمت على كثير من القرارات التي اتخذتها في حياتها.

وأضافت كرم، خلال حوارها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها عندما التحقت بكلية الإعلام لم تكن تتخيل الزحام بالمدرجات في الكلية، ولم تكن تستطيع أن تتواصل بشكل جيد مع أساتذة الكلية وبالتالي اتخذت قرار التحويل من الإعلام إلى كلية التجارة، الأمر الذي أثار حفيظة والدها الذي نصحها باستكمال مشوارها التعليمي بكلية الإعلام، إلا أنها أصرت على قرارها الذي ندمت عليه فيما بعد.

وأشارت كرم إلى أنها كانت تخطئ كذلك في قراراتها العاطفية، متابعة: "كنت أندفع في قراراتي العاطفية ناحية أي شخص ارتاح له أيا كان، وكنت حولة في اندفاعي تجاه بعض الأشخاص".

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