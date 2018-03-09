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الوطن

ضبط عاطلين لسرقتهما هاتف سائحة أوكرانية بالغردقة

منذ 19 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
ضبط عاطلين لسرقتهما هاتف سائحة أوكرانية بالغردقة

ارشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عاطلين بتهمة سرقة هاتف محمول من سائحة أوكرانية.

وتلقى الرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة بلاغا من ناتاليا أوكرانيتش، أوكرانية الجنسية، ومقيمة حي الكوثر كومبوند البريتش مبنى 15 شقة 36 وصول البلاد 31/1/2018 مغادرة 17/4/2018 بأنها أثناء سيرها بمنطقة السنترال السياحي أمام  كافيتريا السرايا دائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول من يدها حال تحدثها به ماركة سامسونج S5 ذهبي اللون وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات السرية وفحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبد الله. ع" بدون عمل ومقيم شارع المحجر خلف مسجد علي مصيلحي الدهار - ثان الغردقة والمدعو  "سامي. ف" بدون عمل ومقيم بجوار مدرسة طه حسين الابتدائية الدهار ثان الغردقة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطهما  وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وضُبط الهاتف المحمول بحوزة المتهم الأول وتم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة وتبين أنها ملك والد المتهم الأول، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3318/2018 جنح أول قسم الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

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