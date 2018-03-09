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الوطن

اشتباكات بين أنصار ضاحي والنبراوي في انتخابات "المهندسين" بالجيزة

منذ 17 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
اشتباكات بين أنصار ضاحي والنبراوي في انتخابات "المهندسين" بالجيزة

انتخابات المهندسين - أرشيفية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في الجيزة، اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين هاني ضاحي، والمهندس طارق النبرواي أمام مقر اللجان الانتخابية في النقابة الفرعية للمهندسين في البحر الأعظم.

ونشبت المشاجرات بعد اتهام أنصار المرشح هاني ضاحي للمرشح طارق النبراوي باستخدم طرق غير مشروعة في توجيه الناخبين قبيل دخولهم إلى لجنة الاقتراع.

وتجرى جولة الإعادة على منصب النقيب لمهندسي مصر، اليوم، بين المهندس هاني ضاحي ممثلا عن قائمة "مهندسون في حب مصر"، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الحالي، المرشح لدورة ثانية ممثلا عن تيار الاستقلال.

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