محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس نقابة المهندسين الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهندسين المنتخب مؤخرا، لبحث دور النقابة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم الغضبان، التهنئة، للمجلس الجديد على ثقة أعضاء النقابة بالمحافظة فيهم، مشددا على أن عضوية المجلس تكليف وليست تشريف، حيث أن عليهم دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة، وبورسعيد بصفة خاصة كقاطرة للتنمية لمصر كلها.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمجلس الجديد، الذي يضم معظمه شباب، مطالبا إياهم بتكريم أعضاء المجلس القديم في أول اجتماع للمجلس، وذلك من أجل استمرار أواصر الود وترسيخ مبدأ التعاون.