صقر: فحص الأطفال ما بين 5 و15 عاما للكشف المبكر عن "روماتيزم القلب"

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على العديد من الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة، أمس الجمعة، للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب.

وأضاف صقر، في بيان للمحافظة، أن ذلك جاء في إطار فعاليات مبادرة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لحماية قلوب المصريين من روماتيزم القلب والاكتشاف المبكر لأمراض القلب والتوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها، وقام بالكشف الدكتور علاء الغمراوي مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب كما تم عقد ندوة تثقيفية للتوعية بأعراض وأسباب الإصابة بأمراض روماتيزم القلب وطرق الوقاية منها.

وأكد صقر على أهمية التوعية والكشف المبكر للمرض، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القومي لروماتيزم القلب، للوصول إلى جميع فئات المجتمع وطالب المحافظ بعمل حملات في هذا الغرض على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور هشام أبو العينين، أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس جامعة بنها، على أهمية هذه الفعاليات للتوعية بخطورة الحمى الروماتيزمية والآثار الضارة على قلوب الأطفال، في حالة عدم الاكتشاف المبكر للأطفال المعرضين للإصابة بالحمى الروماتيزمية في أحد مضاعفات التهاب الحلقي بالميكروب السبحي.