العثور على جثة شاب مشنوقا في مركز الفرافرة بالوادي الجديد

عثر عدد من أهالي قرية الكفاح بمركز الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على جثة لأحد الأشخاص مشنوقا في العقد الثالث من عمره.

كان اللواء عبدالرحمن شحاته، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد عثور الأهالي بقرية الكفاح بالفرافرة على جثة شاب يدعى أحمد حسنين أحمد، 28 عاما، مشنوقا بحبل، ولم يتم التعرف على أسباب الواقعة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة مباحث شرطة الفرافرة بالتحري حول أسباب الواقعة، وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.