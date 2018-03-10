مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم علي طريق ترعة السلام في دمياط

لقي شاب مصرعه أصيب 5 آخرين، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل على طريق ترعة السلام في دمياط.

ونقل الضحايا لمستشفى دمياط العام، وتوفى إثر الحادث شابا، فيما تم بتر قدم آخر، وتراوحت الحالة الصحية لـ4 مصابين بالمتوسطة، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بأن المدعو (السيد عثمان- 18 عاما) لقي مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالبطن وكسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ فيما تم بتر قدم الشاب (محمد الجمل- 20 عاما) فيما أصيب كلا من (أحمد علي نوفل- 47 عاما) و(علي السيد- 58 عاما) و(محمد موافي- 19 عاما) و(بشير الغيطاني- 16 عاما) بكسور.