بائع يقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بينهما في طنطا

ألقي ضباط قسم ثان طنطا، القبض على بائع قتل سائق "توك توك"، بمنطقة الجلاء، في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وليد الصواف مفتش مباحث المنطقة المركزية قسمي أول وثان طنطا، بورود بلاغ من مستشفى المنشاوي العام، يفيد بوصول (أ. م. م.- 35 عاما- سائق توك توك) ومقيم القرشي ثان طنطا، مصاب بطعنة في الصدر، ووفاته فور وصوله.

على الفور انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب بسام حشكل معاون مباحث القسم، وتبين أنه وراء الواقعة (ر. ش. أ.- 18 عاما- بائع موز) ومقيم السلخانة ثان طنطا، وذلك في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر رقم 8735 ثان طنطا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.