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الوطن

حملة "مواطن لدعم الرئيس" تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في بورسعيد

اليوم AM 01:30
كتب: هبه صبيح
حملة "مواطن لدعم الرئيس" تعقد مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في بورسعيد

حملة مواطن

نظمت حملة "مواطن لدعم الرئيس" مؤتمرًا حاشدًا، مساء أمس، بحي الزهور ببورسعيد، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية في انتخابات الرئاسة المقبل.

وأعلن المشاركون في المؤتمر، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المشاركون في المؤتمر صورا للرئيس، كما استمرت الأغاني الوطنية خلال المؤتمر، وتعالت هتافات "تحيا مصر، تحيا عمال مصر، ويحيا السيسي".

وحثت الحملة، المواطنين، على النزول والمشاركة بصحبة الأهل والجيران والمعارف، مؤكدين أن المشاركة حقا دستوريا لهم في التعبير عن الرأي.

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