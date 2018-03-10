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الوطن

فرج عامر: جدول زمني لتنظيم جولات ومؤتمرات للتوعية بالمشاركة الانتخابية

منذ 15 دقيقة
كتب: هبة أمين
فرج عامر: جدول زمني لتنظيم جولات ومؤتمرات للتوعية بالمشاركة الانتخابية

النائب فرج عامر

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم وضع جدول زمني لتغطية محافظة الإسكندرية من خلال سلسلة من الجولات والمؤتمرات الجماهيرية من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف "عامر"، في بيان صادر أمس، أن هذه المؤتمرات تمت بناء على رغبة أهالي الإسكندرية، مضيفا "هم من يقومون بالتنظيم لها والإعداد لها والحضور والمشاركة، وهذه دلالة واضحة على شعبية الرئيس الجارفة، وتوعية المواطن المصرى بإنجازات الرئيس ومقدار الجهد والعرق المبذول من أجل تنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي".

وأكد "عامر"، أن الرئيس يستحق أن نقف ونصطف خلفه، مضيفاً: "من ينظر إلى حجم الانجازات ومن ينظر إلى مدى انتعاش الاقتصاد المصري، وحجم المشروعات العملاقة، يجد نفسه أمام خيار اختيار واحد ووحيد، وهو الرئيس السيسي من أجل استكمال ما بدأه والعبور بمصر من كبوتها، وإعادة هيبة واحترام العالم لكه لها كما كنا قبل حكم الإخوان الإرهابية".

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