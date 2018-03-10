بالصور| وقفة وفاء في ميدان الساعة بمدينة قنا لدعم السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، مساء اليوم، وقفة وفاء، بميدان الساعة وسط مدينة قنا، لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور هشام قدوس أمين الحزب بقنا، وقيادات الحزب وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة.

بدأت الفعالية بمسيرة من مقر الحزب إلى ميدان الساعة، وعُرض أفلام تسجيلية عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة للأغاني الوطنية وتوزيع منشورات ورقية عن الإنجازات.

من جانبه، قال هشام قدوس أمين الحزب بقنا: "تُعد هذه الفعالية بمثابة وفاء من أبناء مستقبل وطن وشعب قنا، لما قدمه الرئيس من إنجازات، ولاستكمال مسيرة الإنجازات خلال الفترة القادمة".