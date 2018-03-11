موجز 3 صباحا| الحكومة تجتمع اليوم.. والعدل رئيسا لـ"مهرجان الإسكندرية"

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، وتخصص جلسة خاصة في الثالثة عصرا، لمناقشة استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي بمقر المجلس.

ويسبق الاجتماع نشاط مكثف في الساعة التاسعة والنصف صباحا.

من جهة أخرى، اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الدكتور محمد العدل، رئيسا شرفيا للمهرجان، وذلك للعام الثالث على التوالي.

يقام المهرجان في الفترة ما بين 18 و24 من شهر أبريل المقبل، برئاسة المخرج محمد محمود، والمدير محمد سعدون، والمدير الفني موني محمود، وتنظمه جمعية دائرة الفن وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. وجلسة لمناقشة تطوير التعليم

محمد العدل رئيسا شرفيا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

خبير نظم المعلومات عن "قتيل أوليكس": "بلاش ندي الأمان لحد"

"الزراعة": نوزع 2.6 مليون وجبة مدرسية طازجة على الطلاب يوميا

عمرو أديب: "المواقع الكاذبة أكثر انتشارا.. بنعيش في عالم كاذب"