رجال أعمال بالبحيرة يعلنون دعمهم للسيسي بلافتة طولها 25 مترا

أكد رجال الأعمال من أعضاء حملة "مواطن لدعم الرئيس السيسي"، على تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال لافتة انتخابية تعد الأولى والأكبر من نوعها، تم وضعها بشارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، ويبلغ طولها 25 مترا.

وأعلن المهندس رضا نسيم، منسق حملة "مواطن لدعم الرئيس السيسي" بالبحيرة، عن تأييد رجال الأعمال من أعضاء الحملة للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اللافتة تعد أطول لافتة لتأييد ودعم الرئيس، وتم وضعها بشارع عبد السلام الشاذلي بجوار مبنى المحافظة، ويبلغ طولها 25 مترا.

وأوضح "نسيم"، أن الحملة تواصل فعالياتها من خلال حملات طرق الأبواب والمؤتمرات الشعبية الحاشدة، لحث المواطنين على المشاركة في العرس الديموقراطي خلال الشهر الجاري لاختيار رئيس لمصر خلال السنوات الأربع القادمة.