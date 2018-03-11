اليوم.. نهاية الحق في كوبون "قطر الوطني الأهلي"

ينتهي الحق في الكوبون النقدي، اليوم، لحاملي سهم بنك قطر الوطني الأهلي.

ومن المقرر توزيع الكوبون النقدي بواقع 80 قرشا اعتبارا من جلسة 14 مارس الجاري.

وفي فبراير الماضي، أقرت عمومية البنك توزيع كوبون نقدي على المساهمين بنحو 80 قرشا لكل سهم عن أرباح 2017، مقارنة بنحو جنيه واحد مقترح من مجلس الإدارة.

وحقق البنك أرباحا بلغت 5.52 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه قبل عام.

ويبلغ رأسمال البنك 8.9 مليار جنيه، موزعا على 890.4 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.