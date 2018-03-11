انطلاق فعاليات "وحدة المناظرات" بجامعة أسوان

انطلقت اليوم فعاليات وحدة المناظرات بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الوحدة تعد الأولى على مستوى جامعات الصعيد وهذا العمل إضافة حقيقية للأنشطة الثقافية لكل من يعمل تحت مظلة الجامعة وذلك في إطار تفعيل تبادل الأفكار وتنمية الشخصية وقدرتها على الحوار البناء وتنمية الفكر للبحث العلمي في مختلف المجالات بطريقة مقننة ومدروسة.

وقال الدكتور عبد الحكيم رزق رئيس علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان والمشرف العام علي المناظرات، إن مثل هذه الأنشطة الثقافية العلمية التي تتمثل في التناظر حول موضوعات ترتبط بالحياة الجامعية والمجتمع المحيط وتعد هذه المناظرة عبارة عن حوار حول قضية معينة يكون أحد الطرفين مؤيد والآخر معارض ويقوم كل جانب بطرح حجج وبراهين تؤكد موقفه من قضية النقاش ويتم ذلك في ضوء زمن معين يلتزم به كل فريق وطبقا للقواعد المنظمة لمثل تلك المناظرات.

وأشار رزق إلى أن هذا النوع من التناظر معمول به في جميع الجامعات العربية والعالمية كما يتح لطلاب وخريجي ومنتسبي جامعة أسوان في المشاركة في البطولات العربية والأجنبية مما يعود بالنفع على الجامعة.