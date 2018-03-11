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الوطن

وصول 50 سيارة بقوليات وخضروات لوسط العريش

منذ 10 دقيقة
كتب: حسين ابراهيم
وصول 50 سيارة بقوليات وخضروات لوسط العريش

خضروات

وصلت إلى مدينة العريش صباح اليوم ما يقرب من 50 سيارة محملة بقوليات ومواد غذائية وخضروات.

وقال شهود عيان من أهالي حي المساعيد، إن السيارات بالفعل وصلت المساعيد في طريقها إلى وسط المدينة.

وأضاف الشهود أن السيارات كانت محملة خضروات وبقوليات، وذلك لسد العجز في تلك المواد المنقوصة في السوق.

وأشار فتحي راشد مدير عام التموين، إلى أن السيارات سوف توزع على إحياء العريش تحت مراقبة موظفي التموين لضمان وصولها لجميع الأهالي.

وتابع أبو راشد أن السيارات التي تحمل الخضروات تأتي إلى العريش تباعا، وأن هناك كميات أخرى في طريقها العريش، وسوف تصل خلال الساعات القادمة.

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