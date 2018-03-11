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الوطن

وزير الخارجية يبحث مع رئيس "الإفريقي للتصدير والاستيراد" تعزيز التعاون

منذ 15 دقيقة
كتب: اكرم سامي
وزير الخارجية يبحث مع رئيس "الإفريقي للتصدير والاستيراد" تعزيز التعاون

شكري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank)، بمقر وزارة الخارجية؛ للتباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعاون الإقليمي من خلال الدفع بالأنشطة التي ينفذها البنك في القارة الإفريقية.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد بالدور الإيجابي الذي يلعبه البنك في دعم وتيسير التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وإفريقيا والعالم الخارجي، من خلال توفير الضمانات والتسهيلات المالية للمصدرين والمستوردين في القارة السمراء، مؤكدا حرص مصر على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان مواصلة البنك لأداء مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة بما يخدم مصالح القارة الإفريقية.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى تكثيف التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية خلال القمة الاستثنائية التي يعقدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أواخر الشهر الجاري في رواندا.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيانه، أن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك، وأشاد الوزير شكري بدور البنك الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري إلى زيادة مشاركة البنك في المشروعات التنموية القائمة وتقديم التمويل للمستثمرين المصريين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الخارجية إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لمشروعات البنية الاساسية، سواء في مصر أو في القارة الإفريقية بشكل عام، مؤكدا أهمية أن يولي البنك اهتماما خاصا بدعم تلك المشروعات لما لها من تأثير مضاعف في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وتيسير سبل انتقالهم وانتقال البضائع بين الدول، وربط الدول الإفريقية ببعضها البعض بشكل يدعم الاندماج الإفريقي ويعظم من تحقيق المصالح والعوائد الاقتصادية المشتركة.   

وأكد رئيس البنك الأفريقي أن مصر تعد شريكا أساسيا لأعمال البنك في القارة الإفريقية، معربا عن تقديره للأهمية التي توليها الحكومة المصرية لأنشطة البنك، والذي يتخذ من القاهرة مقرا له منذ إنشائه في عام 1994.

كما أشار إلى الأثر الايجابي المضاعف المتوقع على أعمال البنك عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، ما يستدعي تكثيف التعاون والتنسيق مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الدولة المضيفة والداعمة لأنشطة البنك في القارة الأفريقية.

واستعرض رئيس البنك مختلف أنشطة البنك في القارة الإفريقية، والبرامج والمشروعات التي ينظمها بالتعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى تطلع البنك للتنسيق مع مصر بشكل مكثف خلال العام المقبل، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لدعم نشاط البنك واهدافه، لا سيما في مجالات الاستثمار وتيسير التجارة البينية في إفريقيا.

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