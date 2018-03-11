"دراما الأعلى للإعلام" تناقش أوضاع الدراما في مصر

عقدت اليوم لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المخرج محمد فاضل اجتماع لها، بحضور كل من السيناريست عمر عبد العزيز والناقدة "خيرية البشلاوي ونبيل الجوهري سكرتير نقابة المهن السينمائية ومجدي لاشين عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

كما حضر الاجتماع المستشار هيثم علي ومختار رمضان مدير الإدارة القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المجلس والصندوق لتقليل مشاهد التعاطي في الدراما.

وقال بيان مقتضب للمجلس، إن الاجتماع واصل مناقشة أوضاع الدراما المصرية ومشكلاتها.