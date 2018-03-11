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الوطن

"التعليم" وسفارة بلجيكا بالقاهرة تطلقان حملة "العيش مع أشخاص مختلفة"

منذ 29 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي وأحمد أبو ضيف
"التعليم" وسفارة بلجيكا بالقاهرة تطلقان حملة "العيش مع أشخاص مختلفة"

صورة جماعية على هامش توقيع البروتوكول

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  زيارة الممثل البلجيكي باسكال دوكين، الحاصل على جائزة النخلة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1996، وهو أيضا موسيقي ورسام بالرغم من إصابته بمتلازمة داون، اليوم، للمدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، من خلال حملة توعية عنوانها "العيش مع أشخاص مختلفة".

وقالت أسماء الديب مساعد الوزير لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، إنه تم تعريف عام 2018 بأنه العام المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، مضيفة أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية روح الاندماج والتعاون مع الأشخاص المختلفين وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على مفهوم احترام اختلافات كل شخص، في عدد من المدارس المصرية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بحضور سيبيل دى كارتيه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة.

وتضمنت الزيارة عدة أنشطة منها عروض موسيقية للطلاب وعرض للبالية، وكذلك عرض مستوحى من الفلكولور البلجيكي.

وفى سياق متصل سيقدم باسكال عرضًا مع أطفال مدرسة "أوازيس المعادي" ويفتتح قاعة باسمه في المدرسة.

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