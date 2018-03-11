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الوطن

المسلماني: قوة ألمانيا الاقتصادية تقلق بعض الدول الأوروبية

منذ 28 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
المسلماني: قوة ألمانيا الاقتصادية تقلق بعض الدول الأوروبية

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك سؤال يطرح حول قوة ألمانيا هل هي في صالح أوروبا أم ضدها، موضحا أن هناك رأيين أحدهما يرى أنه في مصلحتها، والأخر يرى أن قوتها المفرطة ستؤدي لانهيار الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن بعض الدول في أوروبا غاضبة من قوة ألمانيا، وأوضحت أن الأسباب هي وصول فائض ألمانيا تجاري لأكثر من 280 مليار دولار، على حساب دول أخرى في القارة.

وتابع أن ثراء ألمانيا لا يعني ثراء دول أوروبا، والدليل اليونان التي تعاني من مشاكل وفقر شديد، وأيضا شعور بعض دول أوروبا أن سكانها درجة ثانية.

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