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الوطن

"علي معزة وإبراهيم" و"المربع" الأفضل في 2017 باختيار "نقاد السينما"

اليوم AM 01:19
كتب: نورهان نصرالله
"علي معزة وإبراهيم" و"المربع" الأفضل في 2017 باختيار "نقاد السينما"

مشهد من فيلم علي معزة وإبراهيم

نظمت جمعية نقاد السينما المصريين اجتماعها السنوي، لاختيار أحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي تم عرضه في الصالات المصرية خلال العام المنقضي 2017، ليتم اختيار "علي معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البنداري كأحسن فيلم مصري، و"المُربع" للسويدي روبن أوستلوند كأحسن فيلم أجنبي.

الجلسة شارك فيها 23 ناقدًا من أعضاء الجمعية، وأدارها ورأس لجنة التحكيم هذا العام الناقد رامي عبدالرازق.

التصفية الأولية للأفلام المعروضة في العام، أسفرت عن اختيار 9 أفلام أجنبية في قائمة قصيرة تمت مناقشتها والتصويت عليها، ليفوز "المُربع" بـ9 أصوات، يليه "لا لا لاند" بـ7 أصوات، "البائع" 3 أصوات، "في حب فنسنت" صوتين، وصوت واحد لكل من "قتل غزال مقدس" و"مانشستر بجوار البحر"، ودون أصوات لكل من "أم" و"دنكرك" و"نحبك هادي".

أما تصفية الأفلام المصرية فأسفرت عن قائمة قصيرة من ثمانية أفلام، تمت مناقشتها والتصويت بينها ليفوز "علي معزة وإبراهيم" بجمع 10 أصوات، بعد منافسة قوية مع "أخضر يابس" الذي نال 8 أصوات، صوتين لكل من "شيخ جاكسون" و"فوتوكوبي"، صوت واحد لفيلم "الأصليين"، ودون أصوات لكل من "مولانا" و"الكنز" و"عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره".

هذا ونوهت الجمعية هذا العام بارتفاع عدد الأفلام المُنتجة والمعروضة خلال العام والذي بلغ 48 فيلمًا وهو رقم لم يظهر منذ سنوات، كذلك ارتفاع مستوى الأفلام الجيدة التي جعلت القائمة القصيرة تضم عددًا أكبر من كل سنة، والظهور الواضح لمخرجين كثيرين قدموا أعمالهم الأولى خلال 2017، منهم ثلاثة مخرجين نالت أفلامهم المراكز الثلاثة الأولى في التصويت للأفضل خلال العام.

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