شبانة: رغبة متبادلة بين "القاهرة" و "الخرطوم" لاحتواء الخلافات

قال أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور أيمن شبانة، إن زيارة مدير المخابرات العامة بالإنابة، اللواء عباس كامل، إلى السودان ولقائه بالرئيس عمر البشير، تأتي في إطار الرغبة المتبادلة بين البلدين لاحتواء الخلافات وتهدئة التوتر.

وأضاف شبانة خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن عام 2017 شهد توترات غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، إلى أن اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره السوداني على تشكيل لجنة لاحتواء الخلافات، مؤكدا أن زيارة "كامل" للخرطوم تأتي في هذا الإطار.

وأوضح شبانة أن التهدئة والحوار بين البلدين، هما السبيل الأمثل لتسوية القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن كل الملفات المصرية السودانية، تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وأنه يجب العمل على تسويته.