العرابي: زيارة كامل للسودان تؤكد رغبة مصر في توطيد العلاقة معها

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الزيارة الأخيرة للقائم بأعمال مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، إلى دولة السودان، تكشف عن إرادة سياسية قوية نابعة من نظرة استراتيجية صحيحة لتوطيد العلاقة مع السودان.

وأضاف العرابي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC"، عبر الـ"فيديو كونفرنس": "بالتطور الإيجابي الذي حدث للعلاقات المصرية السودانية، فيجب أن تكون العلاقات مع السودان استراتيجية بحيث لا يُسمح لأي مشكلة أن تطغى أو تؤثر عليها".

وتابع: "أما ما يُثار عن ميثاق الشرف الإعلامي للدولتين، فيجب أن تكون هناك قناعة أنه إذا طرأت أي هفوة في العلاقة يجب أن تعالج بين المسؤولين، وأن يتريث كثيرًا الإعلام ويكون الإعلام عامل تلطيف للأزمات، خصوصًا أنه تسبب في وصول الكثير من الأزمات بين الدولتين إلى ذروتها".