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الوطن

بالفيديو| النداهة تظهر في قرية بدمنهور.. "عينيها مشروطة وبتطق نار"

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| النداهة تظهر في قرية بدمنهور.. "عينيها مشروطة وبتطق نار"

النداهة

شكا عدد من أهالي قرية "الموازنة" بدمنهور من ظهور "النداهة"، والتي تعتبر أحد أنواع "العفاريت"، وتقلد الأصوات وتنادي على الأهالي أثناء الليل، وفقا للأهالي.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا يرصد فيها شهادات الأهالي بخصوص "النداهة".

وقال أحد الأهالي إنه سمع "النداهة" تنادي عليه وحينما خرج وجدها تجلس فوق ماكينة المياه ثم قفزت في الترعة، مؤكدا أن عينها كانت مشروطة وكانت النار تخرج منها.

وقالت أحد شهود العيان، إنها سمعت أصوات بكاء أطفال في المصرف وحينما ذهبت لم تجد شيئا، مؤكدة أنها تخاف على أبنائها وأحفادها الصغار وتحذرهم من الاقتراب من المصرف بسبب النداهة.

وحكى عدد من أهالي القرية مشاهدتهم للنداهة، وسماعهم لصوتها أكثر من مرة خلال الليل في القرية.

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