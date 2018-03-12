محافظ بورسعيد يلتقي أصحاب المصانع المشاركين في معرض القاهرة الدولي

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، مع عدد من أصحاب المصانع وممثلي المصانع الكبرى المشاركة في معرض القاهرة الدولي، بحضور السكرتير العام للمحافظة ومدير المنطقة الصناعية.

وطالب الغضبان، المشاركين بالمعرض، خلال الاجتماع، بظهور جناح بورسعيد خلال المؤتمر بصورة مشرفة وتسويق المحافظة بصورة جيدة، مشددا على ضرورة العمل على رفع اسم بورسعيد عاليا، من خلال عرض أفضل المنتجات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه صمم على إشراك أكبر عدد من الشباب أصحاب الـ58 مصنع المخصصة للشباب، لإظهار منتجاتهم أمام الجميع بعد نجاحهم في غزو الأسواق بمنتجاتهم.