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الوطن

بحضور السكرتير العام.. "ثقافة أسيوط" يكرم الشاعر درويش الأسيوطي

اليوم AM 06:27
كتب: سعاد أحمد
بحضور السكرتير العام.. "ثقافة أسيوط" يكرم الشاعر درويش الأسيوطي

بحضور السكرتير العام :ثقافةأسيوط تكرم الشاعر والاديب درويش الاسيوطى

شهد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، احتفالية تكريم الشاعر والأديب درويش الأسيوطي، التي نظمها فرع ثقافة أسيوط بمناسبة فوزه بجائزة الهيئة العربية للمسرح.

وفاز الأسيوطي بالجائزة عن نص "الأقنعة والجمال"، واختير النص للمشاركة بمهرجان رأس الخيمة، خلال فعاليات أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الاحتفالية فوزية أبوالنجا مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من الشعراء والأدباء والمثقفين.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض "نباتات" للفنان التشكيلي محمد الجنوبي، ثم مشاهدة العرض المسرحي "الغجري"، الذي قدمته فرقة النور لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط.

بدوره، هنأ المهندس محمد عبدالجليل النجار، خلال كلمته، الشاعر درويش الأسيوطي، مشيدا بأعماله الأدبية التي أثرى بها الحركة الثقافية بالمحافظة، معلنا عن دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط للأنشطة الثقافية بالمحافظة تشجيعا للأدباء والمثقفين والفنانيين والشباب.

وقدم النجار وسام المحافظة للأسيوطي، تقديرا لجهوده وتميزه الأدبي والثقافي، كما قدم إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط وقصر الثقافة، دروعا وشهادات تقدير للشاعر الكبير عرفانا منهم بالجميل.

كما قدمت الدكتورة فوزية أبوالنجا وضياء مكاوي التهنئة للشاعر درويش الاسيوطي، لفوزه وتميزه في مجال الإنتاج الأدبي والشعري الذي جسد تراث وثقافة المجتمع.

ووجه الأسيوطي شكره للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، ولجميع الحضور على تكريمه، قائلا: "أنا من تعلمت منكم.. وقصر الثقافة بيتي الذي نشأت فيه".

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