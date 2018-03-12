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الوطن

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوزراء برنامج التنمية المحلية في الصعيد

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوزراء برنامج التنمية المحلية في الصعيد

رئيس مجلس الوزراء

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج و قنا بإقليم الصعيد، وذلك في اجتماع حضره وزراء التعاون الدولي والاستثمار والتنمية المحلية.

وقالت وزارة التخطيط، في بيان لها، إن السعيد ناقشت الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، والذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية.

كما بحثت الإعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، إلي جانب مراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظتين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.

ووجه إسماعيل، خلال اللقاء، بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائيًا في أقرب وقت، مشددا على ضرورة دراسة كل الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له، كما تمت الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن عددا من الأهداف في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر.

يأتي هذا البرنامج الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية.

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