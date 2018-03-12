بالفيديو| فتيات يعتدين على أخرى بالشارع.. ووالدها: "أهلهم هددوني"

الفتاة التي تم الاعتداء عليها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، مقطع فيديو تتعرض فيه فتاة للضرب المبرح من زميلاتها.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة الخاصة بأحد المحال، فتاة أثناء اعتداء عدد من الفتيات عليها بالضرب وشد الشعر.

وقالت الفتاة مريم حسام، إنها كانت ذاهبة لشراء ملابس لها وفوجئت بهولاء الفتيات يعتدون عليها، واقتلعوا جزءا من شعرها، وبصحبتهم مجموعة من الشباب لحمايتهم أثناء الاعتداء عليها.

وأوضحت الفتاة أن شهود الواقعة رفضوا الشهادة معها، خوفًا من الوقوع في مشاكل مع أسر هؤلاء الفتيات.

من جانبه قال والد الفتاة، إنه تلقى تهديدات من أهالي الفتيات اللاتي تعدين بالضرب على ابنته، بالتعدي عليه حال قيامه بتحرير محضر ضد الفتيات.

وأكد والد الفتاة، أن أسر الفتيات تهجموا على منزله، وحاولوا الاعتداء عليه بسبب تحريره محضرا ضدهم.