مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

طعن مزارع شقيقه بسلاح أبيض، ما أدى لإصابته بجرح طعني نافذ، وذلك بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى خاص (ثروت م. م.- 32 عاما- فلاح) ومقيم مركز أولاد صقر، مصابا بجرح نافذ بالصدر وتدهورت درجة الوعي لديه، ولا يمكن استجوابه، وادعى تعدي آخرين عليه.

بالانتقال وسؤال والده (محمد م. ع.- 64 عاما- فلاح) اتهم نجله (تامر- 29 عاما- فلاح) بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" بسبب الخلاف على قطعه أرض بينهما "ميراث".

في وقت لاحق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.