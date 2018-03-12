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الوطن

موجز 6 صباحا| البرلمان: الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها

اليوم AM 06:06
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| البرلمان: الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها

الحكومة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس الفائز بتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات الرئاسة، موضحًا أنه لا يوجد إلزام قانوني للحكومة بالتقدم باستقالتها.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "جرى العرف أن يرسل الرئيس خطاب تكليف الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره".

من جهة أخرى، تنظم كلية التمريض بجامعة الفيوم، المؤتمر الدولي الثاني لها، تحت عنوان "تشجيع الممارسات المتقدمة في التمريض والرعاية الصحية"، اليوم، ويمتد على مدار يومين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وبحسب بيان صحفي، للجامعة، يهدف المؤتمر إلى تفعيل البحوث المقدمة في التمريض التطبيقي، وتعزيز مهنة التمريض وتحسين الرعاية التمريضية، ودراسة دور الممرضة في نظام الرعاية الصحية المتغيرة، والتعرف على تحديات مهنة التمريض في مستشفيات الفيوم، والتركيز على الاتجاه الجديد في ممارسات التمريض النفسي والعقلي،  وتقييم علم النفس للمرأة والطفل.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

متحدث البرلمان: لا يوجد إلزام للحكومة بتقديم استقالتها بعد الانتخابات

"تشجيع الممارسات المتقدمة في التمريض" في مؤتمر بجامعة الفيوم

محافظ بورسعيد: إنشاء 5 مدارس جديدة متطورة ضمن المشروع القومي للمدارس

النيابة تحبس ربة منزل قتلت طفليها خنقا في سوهاج

موانئ بورسعيد: 23 سفينة إجمالي الحركة بالميناء أمس

 

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