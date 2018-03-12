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الوطن

وزير التنمية المحلية: نسعى لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين

اليوم AM 11:28
كتب: وائل فايز
وزير التنمية المحلية: نسعى لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين

وزير التنمية المحلية

أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، أنه حرص عقب توليه مهام الوزارة على التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية لها دور تنسيقي بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.

وأشار "الجندي"، إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى لوزارة التنمية المحلية التي يعمل بها نصف العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي تقع عليها تقديم عدد كبير من الخدمات للمواطن.

وأكد "الجندي"، أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما هي المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز في كل تلك الملفات.

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