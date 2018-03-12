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الوطن

"الصحة العالمية": ارتفاع وفيات "الدفتيريا" في اليمن إلى 73 حالة

اليوم AM 11:28
كتب: وكالات
"الصحة العالمية": ارتفاع وفيات "الدفتيريا" في اليمن إلى 73 حالة

منظمة "الصحة العالمية"-صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس الجاري.

وأفاد تقرير المنظمة أنه "تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات".

ولفت التقرير إلى أن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وأظهر تقرير اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من مائة إصابة، في أقل من أسبوعين.

وأمس الأول السبت، أطلقت وزارة الصحة اليمنية، حملة واسعة من أجل التطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، تستهدف أكثر من 2.6 مليون طفل، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

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