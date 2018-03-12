مفهوم الفاعلية والتحفيز.. دورة تدريبية لعاملين جامعة القناة

تستأنف إدارة تدريب العاملين التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، الدورة التدريبية الخاصة ببناء إدارة فريق عمل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور محمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وإشراف رجاء حاتم مدير تدريب العاملين.

تأتي محاضرة "مفهوم الدافعية والتحفيز ودورها في فاعلية فريق العمل"، ويحاضر بها الدكتور أحمد جمال خطاب المدرس المساعد بكليه التجارة، لتوضيح أهمية العمل الجماعي، والذي يعكس مثلث له 3 أضلاع الأول، هدف مشترك والثاني المهارات المتكاملة والثالث المنهج المشترك.

وأكد الدكتور أحمد جمال، أنه يوجد علاقه بين السلوك الظاهر والدافع الكامن، فطبيعة الاتصال هو سلوك هادف يؤثر ويتأثر بالمجتمع المحيط فلكل سلوك دافع وراء كل دافع مثير إدراك المثيرات يختلف من شخص لآخر ويتوقف الإدراك على الشعور الداخلي للفرد المثار، فالاتصال هو نتاج للشعور.

مشددا على أهمية تحفيز الرؤساء للمرؤسين، فالحافز هو الذي يوجه السلوك، وله عدة أنواع منها الحافز المادي، الحافز المعنوي، مزيج من المادي والمعنوي، الحوافز الفردية.

وذكر أن هناك عده نظريات للتحفيز منها نظرية ماسلو فلكي.

وأوضح أنه كي يشعر الإنسان بالرضا، عليه إشباع الحاجات الفسيولوجية يليه تحقيق الأمان، التواصل الاجتماعي، والتبادل والاحترام والتقدير ليصل إلى تحقيق الذات.

ونظريه ذات العاملين "فردرك هرزبدج" تضم العوامل الدافعة، تؤثر على الرضا، والشعور بالإنجاز، والتقدير، وطبيعة العمل والمسئولية كما تضم العوامل الوقائية "غيرمحفزة"، التي تؤثر على عدم الرضا وتشمل بيئه العمل، جودة الإشراف، الراتب، العلاقة مع الزملاء.

ونظريات التحفيز. نظرية التوقع "فيكتور فروم " لها مستويان كمثال العمل الجاد. ونظرية دوافع "ماكلند" أن الإنسان له 3 رغبات.

الإنجاز، الانتماء، النفوذ. ونظرية التوازن"ستيفن كوفي"، هي توازن بين الروح والعقل والجسد.

واختتم المحاضرة بالرد على تساؤل حول كيفية إقناع الآخرين بفعل ما تريد، أولها جعل الشخص الآخر يرغب في العمل. تجنب الأوامر المباشرة. أجعل الأمر موضع تحدي. لاتعاقب على الخطأ وكافئ المجتهد.