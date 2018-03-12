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الوطن

عميد تجارة الإسماعيلية يمنح ياسمين بكر "بائعة الورد" مكافأة 500 جنيه

اليوم AM 11:33
كتب: عبيرالعربي
عميد تجارة الإسماعيلية يمنح ياسمين بكر "بائعة الورد" مكافأة 500 جنيه

دراسة جدوى لمشروع متناهي الصغر لياسمين " بائعة الورد " داخل الحرم الجامعى ، ومكافأة مالية من عميد كلية التجارة

استقبل الدكتور أحمد زكي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسماعيلية ياسمين بكر، خريجة كلية الآداب، وصاحبة تجربة بيع الورد،على عجلة داخل منطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، مشيدا بتجربتها الجريئة مشجعاً لها.

وقدم عميد الكلية شرحا وافيا لياسمين، خاصة بدراسة جدوى لمشروعها كمشروع متناهي الصغر.

يأتي ذلك ضمن تشجيع، رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب، بإعداد الدراسة لها مجاناً، ومساعدتها لاستكمال مشروعها، وتوفير منفذ ومكان لبيع الورد، داخل الجامعة.

وأوضح زكي أن هذه الدراسة ستكون جاهزة خلال أيام قليلة متضمنة كافة التفاصيل، مؤكدا أن تجربة ياسمين تعد مثالاً للشباب، مطالبهم بالتخلي عن حلم الوظيفة الحكومية، والاتجاه إلى المشروعات متناهية الصغر.

مشيرا إلي أن رئيس الجامعة يضع أحلام ومشروعات الشباب على قائمة الاهتمامات.

فيما أهدى عميد كلية التجارة ياسمين بكر مبلغ 500 جنيه، كنواة لمشروعها داخل الجامعة.

ومن جانبها، أعربت ياسمين بكر عن سعادتها باهتمام المسئولين بالجامعة بالشباب والتواصل معهم، مؤكدة أن المبلغ الذي أهداه لها الدكتور أحمد زكي سيكون ثمناً لأول بضاعة بالمنفذ.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة، قد استقبلا ياسمين بكر الأسبوع الماضي، وأشادوا بتجربتها.

وقرر الدكتور غراب تشجيع ياسمين على بيع الورد داخل الحرم الجامعي مع إعداد دراسة جدوى لمشروع متناهي الصغر ليكون بداية لحياتها العملية.

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