الاحتلال يعتقل مصليا و68 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أحد المُصلين من الشبان من أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب القطانين واقتادته إلى مركز تابع لها في القدس القديمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في الوقت نفسه، اقتحم عنصران من مخابرات الاحتلال، و28 مستوطنا، و38 طالباً من معاهد تلمودية، المسجد الأقصى (الفترة الصباحية) من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في باحات المسجد المبارك وسط شروحات حول رواية تلمودية لأسطورة الهيكل المزعوم حول المكان.