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الوطن

تجديد حبس 8 متهمين متورطين في الهجوم على فندق بالدقي

اليوم PM 03:51
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 8 متهمين متورطين في الهجوم على فندق بالدقي

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

جددت نيابة الدقي، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس 8 متهمين في واقعة الهجوم على ملهى ليلي في فندق بالدقي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين بالهجوم على ملهى ليلي في فندق بالدقي.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن 8 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، حيث أطلقوا الرصاص تجاه الفندق بسبب خلافات مع حراس الملهى، ما أسفر عن إصابة شخص وتحطيم سيارة تصادَف وقوفها بجوار مبنى الفندق، وفرّوا هاربين.

وشرحت التحرّيات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه عقب الواقعة، انتقل فريق من ضباط مباحث وسط الجيزة، ضم 17 ضابطًا تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة.

وعاينت القوات مكان الحادث، وراجعت الكاميرات، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والسيارات المستخدمة في الحادث، وتبين أن 8 متهمين يستقلون 3 سيارات ملاكي وراء ارتكاب الواقعة، بعد منع البودي جارد لهم من دخول الملهى الليلي الخاص بالفندق.

وانطلقت 4 مأموريات من مباحث الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والقاهرة والإسكندرية وأسيوط، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب شلبي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، وضبطوا 8 متهمين، واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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