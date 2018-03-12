المتحدث باسم البرلمان البريطاني: الطرد المشبوه لا يحتوي على مادة سامة

أعلنت شرطة لندن، اليوم، أن شخصين دخلا إلى المستشفى "على سبيل الاحتياط" بعد العثور على طرد مشبوه في نورمان شو، أحد مباني البرلمان البريطاني، تبين بعد التحليل أنه يحتوي مادة غير سامة.

وقالت اسكتلنديارد في بيان، إن عناصر متخصصة حضروا إلى المكان لتحليل مضمون الرزمة، ونُقل رجل وامرأة إلى المستشفى على سبيل الاحتياط".

وأوضح متحدث باسم البرلمان أن التحليل كشف أن المادة التي يحتوي عليها الطرد لم تكن خطيرة.

وسلم الطرد إلى مكتب النائب العمالي محمد ياسين الذي كان غائبا بحسب ما روت إحدى معاوناته في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.

وأوردت صحيفة "تلغراف" أن سائلا تسرب من الطرد.

وتخشى الشرطة أن يكون إرسال الطرد على ارتباط بالتحضير لاعتداءات منسقة، بعدما وجهت رسائل مجهولة في الثالث من أبريل إلى عدة عناوين عبر البلاد، تدعو إلى معاقبة مسلم.

وأفادت الرسائل التي كشفت "بي بي سي" مقاطع منها "هل أنكم من الخراف مثل غالبية الشعب؟ الخراف تتبع الأوامر وهي تسمح للأمم ذات غالبية بيضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية بأن يجتاحها آولئك الذين يضمرون لنا شرا ويريدون تحويل ديموقراطياتنا إلى أنظمة تحكمها الشريعة".

ولقيت هذه الرسائل تنديدا شديدا من السلطات ومسؤولين وجمعيات عبر البلاد، وفتح تحقيق عهد به إلى شرطة مكافحة الإرهاب، لتحديد مصدر إرسالها والدوافع خلفها.